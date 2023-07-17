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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель двух человек из Белгорода в результате ЧП на Крымском мосту.

«Пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что на связи с ней находится министр здравоохранения области. Согласно словам Вячеслава Гладкова, как только разрешат врачи, девочку перевезут в Белгородскую область.

Ранее приостановили движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Корреспондент «Звезды» сообщила, что следовавший в Москву и вставший перед Крымским мостом поезд обесточен.