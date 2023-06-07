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Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС

Вероника Волосунова
10:18 07.06.2023
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, разрушение Каховской ГЭС затронуло до 40 тысяч человек.
Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал число пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В результате разрушения верхнего уровня Каховской ГЭС из-за обстрела в зоне бедствия оказались от 22 до 40 тысяч человек. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч», - сказал Сальдо. 

Ранее экс-ведущий Fox News Карлсон отметил вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС. По его мнению, любой честный человек придет к выводу, что ответственность за происходящее лежит на киевском режиме.

Напомним, о разрушении верхнего уровня Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате потоки воды устремились вниз по течению и вызвали подъем уровня воды в Днепре на 2,5 метра. В Херсоне, который находится на расстоянии более 70 км от ГЭС, оказалась затоплена набережная. А в Новокаховском округе от бедствия пострадали три поселка. На кадрах затопленного города Новая Каховка видно, что уровень воды достиг середины дверных проемов Дворцы культуры.

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