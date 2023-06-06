Разрушения на Каховской ГЭС показали с воздуха

В результате прорыва могут быть затоплены острова на реке.

© Видео: Вконтакте, ЧП Донецк Z © Фото: Вконтакте, ЧП Донецк Z

В Сети были опубликованы кадры разрушений на Каховской гидроэлектростанции, снятые с высоты птичьего полета. Согласно официальным данным, уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению.

Как сообщает паблик ВК «ЧП Донецк Z», поток воды может затопить острова ниже по реке. На месте прорыва сейчас работаю экстренные службы.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о разрушении верхнего уровня Каховской ГЭС из-за обстрела. При этом он отметил, что необходимости в эвакуации местных жителей нет.