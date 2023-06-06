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Опубликованы кадры затопленной Новой Каховки из-за подрыва Каховской ГЭС

Вероника Волосунова
14:30 06.06.2023
На кадрах председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко видно, что уровень воды достиг середины дверных проемов Дворца культуры.
© Видео: Telegram, Андрей Алексеенко © Фото: Telegram, Андрей Алексеенко
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В Новую Каховку, расположенную рядом с Каховской ГЭС, которая сегодня ночью сильно пострадала в результате обстрела, продолжает прибывать вода из Днепра. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

На кадрах видно, что вода достигла середины дверных проемов первого этажа Дворца культуры в Новой Каховке. Полностью под водой оказались клумбы, от фонтана виднеется только верхний ярус.

«По поручению врио главы региона Владимира Сальдо на 12.30 в прибрежные районы - Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку прибыли 53 автобуса для эвакуации людей», - добавил Алексеенко в своем Telegram-канале.

Алексеенко добавил, что по мере необходимости транспорт продолжит прибывать в подтопленные районы. На безопасных территориях будут организованы пункты временного размещения с горячим питанием. Сейчас в регионе работают спасатели МЧС, сотрудники администраций и военные.

Ранее в Кремле назвали удары по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, при диверсии Киев преследовал цель лишения Крыма воды. Из-за падения уровня воды в водохранилище резко сокращается ее подача в канал.

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