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Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о затоплении трех поселков из-за разрушения Каховской ГЭС

Игнат Далакян
18:01 06.06.2023
По словам главы местной администрации, масштабы катастрофичные.
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о затоплении трех поселков из-за разрушения Каховской ГЭС
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Новокаховском городском округе полностью затоплены три населенных пункта после обстрела Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев.

«Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта», - сказал глава местной администрации в эфире Первого канала.

Согласно словам Леонтьева, есть масштабные разрушения, которые коснулись и инфраструктуры. Также глава администрации сообщил об эвакуации более 900 жителей из прибрежных сел.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. На месте происшествия происходит неконтролируемый сброс воды.

Напомним, что в ночь на вторник из-за обстрела украинских националистов была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. В результате мощные потоки воды хлынули на следующий уровень.

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