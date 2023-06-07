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Экс-ведущий Fox News Карлсон отметил вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Елизавета Егорова
08:33 07.06.2023
По мнению американского обозревателя Карлсона, любой честный человек, посмотрев в глаза фактам, придет к выводу, что именно Киев причастен к происшествию в Херсонской области.
Экс-ведущий Fox News Карлсон отметил вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС
© Фото: Billy Bennight, The Photo Access, Globallookpress
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Бывший ведущий Fox News и политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что, вероятнее всего, ответственность за прорыв Каховской ГЭС лежит на Украине. Об этом он сказал в первом выпуске своего возобновленного шоу в Twitter.

«Как только всплывают факты, остается гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы», - заявил Карлсон.

По мнению обозревателя, прорыв, безусловно, невыгоден Киеву, но несет гораздо больший вред России. Карлсон считает, что Украина и раньше планировала совершить это.

Напомним, что прорыв Каховской ГЭС случился в ночь на вторник. Уровень воды сильно превысил средние показатели - понадобилась эвакуация жителей региона.

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о затоплении трех поселков. По мнению местной администрации, масштабы ситуации катастрофические.

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