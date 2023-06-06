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Срыв наступления и киевский терроризм на Днепре: о чем говорил Шойгу на спецбрифинге

17:57 06.06.2023
Трое суток украинские боевики бились о российскую оборону, но только несли непропорциональные потери.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны России
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Вооруженные силы России сорвали попытки наступления войск Украины - противник остановлен и понес значительные потери - об этом на специальном брифинге заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое число техники и живой силы.

«В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы», - заметил Шойгу. 

Министр обороны добавил, что украинская сторона понесла значительные, непропорциональные, потери. Они составили до 3 715 боевиков. При этом, к сожалению, погиб 71 российский военнослужащий. 

Украина в бесплодных атаках потеряла 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов и два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии, а также 53 беспилотника. Российские потери в технике ограничились 15 танками, девятью боевыми машинами пехоты, двумя автомобилями и девятью орудиями. 

Шойгу озвучил наиболее отличившиеся в ходе отражения вражеского наступления подразделения. 

«Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад... Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича, - отметил он. 

Не в силах ничего сделать с российскими военными, киевский режим в очередной раз прибег к террористическим методам. Подорвав Каховскую ГЭС, неприятель совершил террористическое преступление

Расправившись ночью с сооружениями Каховской гидроэлектростанции, боевики смогли затопить значительные территории. Цель, по слова Шойгу, обеспечить себе безопасный берег, чтобы можно было перебросить технику и личный состав с Херсонского направления, чтобы использовать их на других участках. 

Сергей Шойгу указал, что сброс с Днепровской ГЭС был заранее увеличен противником - то есть диверсия была запланирована заблаговременно.

По словам Шойгу, неприятель приступил к возведению оборонительных позиций на правом берегу Днепра, что свидетельствует о намерении противника перейти к обороне. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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