Шойгу: киевский режим принялся сооружать оборонительные позиции на правом берегу Днепра

Сергей Шойгу заявил, что это свидетельствует о намерении врага перейти к обороне.

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что неприятель приступил к сооружению оборонительных позиций на правом берегу Днепра. По словам Шойгу, это свидетельствует о намерении перейти к обороне.

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», - заявил Шойгу.

Также, по словам главы ведомства, киевский режим, не добившись успеха в наступлении, планирует перебросить в район атаки подразделения и технику с Херсонского направления. Соответственно, на данном направлении стоит ожидать ослабления позиций украинских националистов.

Министр обороны России отметил, что за три дня боев неприятель лишился до 3 715 боевиков. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.