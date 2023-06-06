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Шойгу: киевский режим принялся сооружать оборонительные позиции на правом берегу Днепра

16:29 06.06.2023
Сергей Шойгу заявил, что это свидетельствует о намерении врага перейти к обороне.
Шойгу: киевский режим принялся сооружать оборонительные позиции на правом берегу Днепра
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что неприятель приступил к сооружению оборонительных позиций на правом берегу Днепра. По словам Шойгу, это свидетельствует о намерении перейти к обороне. 

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», - заявил Шойгу.

Также, по словам главы ведомства, киевский режим, не добившись успеха в наступлении, планирует перебросить в район атаки подразделения и технику с Херсонского направления. Соответственно, на данном направлении стоит ожидать ослабления позиций украинских националистов.

Министр обороны России отметил, что за три дня боев неприятель лишился до 3 715 боевиков. Уничтожены 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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