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Шойгу заявил, что враг понес значительные и несопоставимые потери, пытаясь наступать

16:13 06.06.2023
Министр обороны России отметил, что неприятель пытался наступать в течение трех суток.
Шойгу заявил, что враг понес значительные и несопоставимые потери, пытаясь наступать
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим пытался наступать трое суток, но не добился целей, понеся значительные и несопоставимые потери. 

«Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», - сказал министр.

Кроме того глава российского оборонного ведомства отметил, что противник в течение трех суток предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив большое количество техники и живой силы. По словам Сергея Шойгу, украинские боевики только в живой силе потеряли 300 человек в первый день наступления.

Ранее Министерство обороны России показало кадры поражения техники украинских боевиков на запорожском направлении 4 июня. Утром на следующий день противник был отброшен на исходные позиции, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовил Игнат Далакян и Николай Баранов.

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