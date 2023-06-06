Шойгу: киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, совершив террористическое преступление

Шойгу назвал цель подрыва ГЭС. По словам министра, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий. По словам министра, сооружение на правом берегу Днепра оборонительных позиций свидетельствует о намерении украинской стороны перейти к обороне.

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