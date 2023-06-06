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Шойгу: киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, совершив террористическое преступление

16:25 06.06.2023
Министр обороны России уточнил, что подрыв сооружений Каховской ГЭС был осуществлен противником сегодня ночью.
Шойгу: киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, совершив террористическое преступление
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об очередном террористическом преступлении киевского режим. Враг подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции.

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Шойгу назвал цель подрыва ГЭС. По словам министра, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий. По словам министра, сооружение на правом берегу Днепра оборонительных позиций свидетельствует о намерении украинской стороны перейти к обороне.

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