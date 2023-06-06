Шойгу назвал наиболее отличившиеся в ходе отражения наступления врага подразделения ВС РФ

Министр обороны России отметил вклад подразделений 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, а также бойцов 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил подразделения, которые наиболее отличились в отражении наступления врага. Он подчеркнул роль подразделений 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, а также бойцов 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

«Наиболее отличились в боях, проявив упорство и стойкость, подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад... Особый героизм показала 3-я рота 37 мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия Юрьевича и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира Владимировича», - заявил Шойгу.

По словам министра, младший лейтенант Желанов, находясь под угрозой окружения и будучи раненным, отвел свою роту на оборонительные позиции и успешно остановил наступающие силы противника.

«Особо необходимо отметить умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации. Ими было применено 50 противотанковых управляемых ракет. В результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин», - добавил Шойгу.

Также глава оборонного ведомства заявил, что в течение трех суток противник предпринимал попытки наступления. Однако добиться успехов ему так и не удалось.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.