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Шойгу заявил, что киевский режим пытался наступать трое суток и не добился успеха

16:11 06.06.2023
Министр обороны России заявил, что все попытки неприятеля были остановлены благодаря мужеству и героизму российских солдат.
Шойгу заявил, что киевский режим пытался наступать трое суток и не добился успеха
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник пытался наступать трое суток, не добившись успеха.

«В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Так, 4 июня противник безуспешно пытался наступать на пяти направлениях. Глава российского оборонного ведомства озвучил потери украинской стороны в ходе этих попыток. Только в живой силе противник потерял 300 человек. Также были уничтожены 16 украинских танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

На следующий день ВСУ попытались наступать, но потеряли более 1600 человек. Помимо личного состава, есть потери в военной технике - уничтожены 28 украинских танков, в том числе восемь немецких Leopard и три французских колесных танка AMX-10.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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