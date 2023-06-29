Узаконенный грабеж: как попытка передать российские активы Киеву раскалывает Евросоюз

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В Евросоюзе накаляются споры вокруг использования замороженных российских активов. Ситуация все больше напоминает дележ шкуры неубитого медведя. Конфисковать заблокированные средства напрямую юридически недопустимо, но европейские чиновники не оставляют разрозненных попыток придумать какой-нибудь изощренный способ, что называется, освоить капитал. Иные меры, такие как передача процентной выручки от средств Москвы Киеву, могут подорвать доверие остальных стран к Европе. Это уже признали в Великобритании.

«Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их», - заявил замглавы МИД Великобритании Лео Докерти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила свой план конфискации.

«Европейская комиссия предложила создать новый фонд для Украины в рамках бюджета ЕС, который обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года. Фонд будет финансироваться тремя способами: за счет грантов из бюджета ЕС, за счет кредитов, привлеченных на рынках капитала, и в конечном итоге, за счет поступлений от замороженных российских активов. Мы выступим с предложением по этим активам до начала летних каникул», - заверила чиновница.

Против такой идеи выступили не только в Великобритании, но и в Германии. Немецкие власти считают, что подобные шаги чреваты и финансовыми, и юридическими рисками. Да еще и подадут дурной пример Польше, которая требует репараций от немцев за Вторую мировую войну. И тут с громким предложением выступила Эстония - премьер Кая Каллас заявила, что Таллин первым разработал юридическую схему, отметив правда, что некоторые детали еще придется уточнить. Заблокированные активы России Эстония хочет направить на восстановление Украины в авансовом порядке. При этом Москва сможет получить компенсацию за конфискованное имущество в будущем при условии возмещения ущерба Киеву.

В ожидании очередных денежных траншей Киев, конечно, потирает руки. К тому же, на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе, который начнется уже завтра, вопрос использования российских активов в размере 200 миллиардов евро в пользу Украины - один из ключевых. Кроме того, представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд надеется, что на законных основаниях можно будет конфисковать заблокированные активы тех, кто оказался под санкциями.

«Частных активов заморожено в рамках санкций ЕС на €24,1 млрд. Продолжается работа по криминализации нарушения санкций, это позволит конфисковать эти активы, если кто-то попытается нарушить санкции. Мы надеемся, что скоро это станет законом», - отметил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Раздавать щедрые обещания президенту Украины Владимиру Зеленскому, в том числе надеясь, что прикарманить российские средства все же получится, Евросоюз вроде бы и не боится. Но здравый смысл в лице закона и международного права, все же не дает коллективному Западу разгуляться.

«Я считаю, что мы должны быть очень осторожны. Мы правовые государства, мы защищаем основанный на верховенстве права международный порядок. Все наши действия в рамках этих усилий должны быть полностью обоснованы, в противном случае любое решение может быть оспорено в европейских или американских судах, а это станет дипломатической и экономической катастрофой», - предупредил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Европейцы понимают, что идея перенаправить часть российских активов на помощь Украине, будет стоить Европе дорого. Такие шаги подорвут доверие к западной финансовой системе в целом. Да и все больше стран Азии группируются вокруг БРИКС, переходят на расчеты в национальных валютах, иными словами - уходят от доллара.

«Политические риски простые. Как только часть активов будет использована не по назначению, как только их передадут Украине - пойдет мощная эрозия финансовой системы Европы и США. Станет понятно, что это ненадежное место для хранения, нужно искать альтернативу и как можно быстрее», - объяснил финансист Александр Лосев.

Эксперты считают, что в первую очередь больше всего пострадают налогоплательщики. Еще одно предложение европейских политиков по информации Bloomberg - обязать компании, которые получают крупную прибыль от российских инвестиций, переводить значительную сумму Евросоюзу. Что же касается Москвы, то блокировка средств, как и любые махинации с замороженными активами, власти считают незаконными и готовы предпринять ответные меры. Весной президент подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.