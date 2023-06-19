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Республика Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Вероника Волосунова
15:37 19.06.2023
На сегодняшний день Бангладеш является «Другом БРИКС». Ранее заявку на вступление подал Египет.
Республика Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Республика Бангладеш, которая находится в Южной Азии, подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

Отмечается, что вопрос вступления Бангладеш в БРИКС может быть рассмотрен на предстоящем саммите объединения в августе текущего года в Южной Африке.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, число стран, которые желают стать членами БРИКС, приближается к двум десяткам. Публично о соответствующих намерениях заявляли Венесуэла, Индонезия, Иран, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия, добавили в ТАСС.

Бразилия, Россия, Индия и Китай объединились в 2006 году. Отсюда союз получил свое название по первым буквам объединившихся стран - БРИК. Спустя пять лет к объединению присоединилась ЮАР. В 2022 году заявки на членство подали Аргентина, Иран и Алжир, в 2023 году - Египет, и теперь Бангладеш.

Ранее о желании участвовать в саммите БРИКС сообщали во Франции. По информации L'Opinion, действующий французский лидер Макрон обращался к президенту ЮАР с просьбой стать участником предстоящего саммита. В издании добавили, что данная просьба вызвана желанием Макрона сохранить союзнические отношения с Индией и Китаем.   

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