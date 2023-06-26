FT: Германия выступила против передачи активов Банка России Киеву

В Берлине считают, что такое решение может привести к финансовым и юридическим проблемам, отмечает издание.

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Германия не поддержала идею Европейского союза передать замороженные активы Центробанка на восстановление Украины, передает издание Financial Times, ссылаясь на собеседников в правительстве.

Как утверждает газета, в Берлине считают, что такое решение может привести к финансовым и юридическим проблемам.

«Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ на восстановление Украины», - пишет FT.

В публикации также отмечается, что высокопоставленные чиновники не уверены в том, что план получит достаточную поддержку из-за слишком высоких юридических рисков.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что у Берлина больше нет возможности делать дополнительные взносы в бюджет Евросоюза из-за помощи киевскому режиму.