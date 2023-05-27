В Евросоюзе назвали сумму замороженных активов россиян

В настоящий момент под санкциями находятся 1473 российских бизнесмена и 205 компаний.

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В Евросоюзе назвали сумму активов россиян, замороженных после начала спецоперации. Как отметили в Еврокомиссии, к настоящему моменту эта сумма достигла 24,1 миллиарда долларов. Об этом пишет издание Welt am Sonntag.

«До декабря прошлого года ЕС заморозил российских частных активов в размере 18,9 млрд евро. К концу мая - спустя полгода - стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 миллиарда долларов», - сообщает издание.

Под санкциями сейчас находятся 1473 российских бизнесмена и 205 компаний, уточняет RT.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал об изъятии денег со счетов посольства. По его словам, польский банк закрыл российские счета и уведомил о прекращении сотрудничества.