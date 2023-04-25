Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов
Активы иностранных компаний могут быть переданы во временное управление. В частности, это произойдет, если российские активы будут изъяты за рубежом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Установить, что в случае лишения Российской Федерации и (или) российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территориях иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации <...> недружественные действия <...> и (или) имущественных прав, ограничения указанных прав либо возникновения угрозы таких лишения, ограничения, угрозы национальной, экономической, энергетической или иным видам безопасности Российской Федерации, ее обороноспособности вводится временное управление в отношении», - гласит текст опубликованного на Портале правовой информации указа.