Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов

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Ниже приводится перечень активов, попадающий под управление российской стороной. Это движимое и недвижимое имущество иностранных граждан, связанных с недружественными странами и персон, контролируемых такими иностранными лицами. Также под управление попадают ценные бумаги и доли в уставных капиталах юрлиц РФ, вместе с тем и имущественные права этих лиц недружественных иностранных государств.

В документе отмечено, что временное управление имуществом прекращается также по решению главы РФ. Представлен перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. Среди них Росимуществу могут быть переданы 83,73% акций ПАО «Юнипро» (принадлежит Uniper SE), 69,8807% ПАО «Фортум» (принадлежит Fortum Russia B.V.) и 28,3488% акций ПАО «Фортум» (принадлежит Fortum Holding B.V.).