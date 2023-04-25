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Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов

Марина Крижановская
22:22 25.04.2023
Отмечено, что это возможно в случае изъятия за рубежом российских активов.
Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
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Активы иностранных компаний могут быть переданы во временное управление. В частности, это произойдет, если российские активы будут изъяты за рубежом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить, что в случае лишения Российской Федерации и (или) российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся на территориях иностранных государств, которые совершают в отношении Российской Федерации <...> недружественные действия <...> и (или) имущественных прав, ограничения указанных прав либо возникновения угрозы таких лишения, ограничения, угрозы национальной, экономической, энергетической или иным видам безопасности Российской Федерации, ее обороноспособности вводится временное управление в отношении», - гласит текст опубликованного на Портале правовой информации указа.

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Ниже приводится перечень активов, попадающий под управление российской стороной. Это движимое и недвижимое имущество иностранных граждан, связанных с недружественными странами и персон, контролируемых такими иностранными лицами. Также под управление попадают ценные бумаги и доли в уставных капиталах юрлиц РФ, вместе с тем и имущественные права этих лиц недружественных иностранных государств.

В документе отмечено, что временное управление  имуществом прекращается также по решению главы РФ. Представлен перечень активов, в отношении которых вводится временное управление. Среди них Росимуществу могут быть переданы 83,73% акций ПАО «Юнипро» (принадлежит Uniper SE), 69,8807% ПАО «Фортум» (принадлежит Fortum Russia B.V.) и 28,3488% акций ПАО «Фортум» (принадлежит Fortum Holding B.V.).

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