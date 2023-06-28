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Великобритания и ее западные союзники пока не нашли законных способов передать Киеву замороженные российские активы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Лео Докерти.

«Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства об использовании российских активов на нужды Украины <...> Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут <...> это потребует креативности и инновационных подходов», - цитирует ТАСС его заявление в Палате общин британского парламента .

С момента начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса, на территории Великобритании были заморожены российские активы на сумму $23 млрд. На прошлой неделе МИД Соединенного Королевства принял новый билль, согласно которому санкции против Москвы будут сохраняться до выплаты ею компенсаций Киеву. Как пишет The Guardian, британское правительство опасается прямой экспроприации средств Центробанка РФ, опасаясь создания прецедента и ответных мер в отношении Лондона. Сегодня на Западе предпочитают стратегию удержания российских активов до тех пор, пока Москва сама не согласится на уступки киевскому режиму.

Тем не менее, не все на Туманном Альбионе разделяют антироссийский курс правительства. Петиция с требованием провести референдум о пересмотре дальнейшего курса взаимоотношений Великобритании с Россией и Украиной собрала в минувшее воскресенье 10 тысяч подписей. По мнению авторов петиции, выбранный курс Лондона в отношении России и Украины наносит экономический ущерб самим британцам.