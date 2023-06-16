Благодарность за подвиг: как работает система выплат за уничтоженную технику противника

С начала года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники в зоне СВО получили выплаты 3193 российских военнослужащих.

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В Министерстве обороны назвали размер специальных выплат, которые получают российские военные за уничтожение или захват техники вооруженных сил Украины. С начала спецоперации такие премии получили уже около десяти тысяч человек.

Один за другим реактивные снаряды сходят с направляющих системы залпового огня «Торнадо-Г». Благодаря усовершенствованной системе управления, а также спутниковой системе навигации и наведения точность стрельбы повысилась до десяти метров, на предельных дальностях. Цели реактивная артиллерия получает в режиме реального времени, отстрелявшись, расчет направляется в пункт заряжания, и уже через 20 минут машина снова готова выполнять боевую задачу. На счету только одного расчета десятки пораженных целей. Однако, в оборонном ведомстве регулярно стимулируют бойцов, преуспевших в уничтожении или захвате западных образцов техники и вооружения.

«Когда поражаем цель, нам начисляют выплаты. На весь расчет дается, мы не пехота, где один человек может уничтожить танк, БТР или пушку. У нас расчет четыре человека и на четверых выплаты делятся. Бонус этот неплохой, подстегивает хорошо выполнять боевую задачу. Мы и так все делаем на высшем уровне, но все равно приятно. В бою об этом не думаешь», - признался заряжающий с позывным «Третий».

Определить количество и характер уничтоженной техники не сложно, огонь на линии боевого соприкосновения корректируют беспилотники, они же служат средством объективного контроля. Ни один доклад о выполнении боевой задачи без видео подтверждения, не принимается.

«Расчет выполняет задачу, уничтожает цель, есть подтверждение и мы подаем вышестоящему командованию материалы. Сумма делится на весь расчет и на расчет приходят выплаты», - объяснил командир реактивной батареи с позывным «Прилив».

Причем, ограничений на получение выплат не существует. Если один и тот же боец, экипаж или расчет уничтожает очередной танк, это означает, что именно они получат дополнительное вознаграждение. О цифрах сообщил официальный представитель оборонного ведомства.

«С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих. Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует», - подтвердил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Для каждого вида вооружения и техники свои расценки. Так, например, за сбитый самолет или вертолет, выплачивается 300 тысяч рублей. Столько же за уничтоженный тактический комплекс «Точка-У» или РСЗО «HIMARS». За уничтожение быстроходных катеров - по 200 тысяч, за сожженный танк - 100 тысяч рублей. Бронемашины, артиллерийские установки, а также перехваченные в воздухе ракеты и беспилотники - по 50 тысяч рублей.

Сейчас система уже обкатана и работает стабильно. В ближайшее время на основе докладов командиров подразделений, отбивавших атаки националистов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, будут оформлены выплаты бойцам, уничтожившим немецкие танки Leopard, американские и европейские бронемашины.