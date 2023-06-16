МО РФ: в 2023 году бойцы получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет

Такая же сумма приходит на счет военнослужащего и за уничтоженный вертолет врага.

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Минобороны России сообщило, что в 2023 году российские военнослужащие получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет и вертолет противника.

«В частности, по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены выплаты военным летчикам и операторам средств ПВО», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме этого, Конашенков рассказал об оформлении выплат за уничтожение танков Leopard и другой бронетехники НАТО.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства привел пример, как уничтожившим украинские беспилотные катера в Крыму военнослужащим выплатили по 200 тысяч рублей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.