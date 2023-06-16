МО РФ: в 2023 году бойцы получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет
Минобороны России сообщило, что в 2023 году российские военнослужащие получили по 300 тысяч рублей за каждый сбитый украинский самолет и вертолет противника.
«В частности, по 300 тысяч рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены выплаты военным летчикам и операторам средств ПВО», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Кроме этого, Конашенков рассказал об оформлении выплат за уничтожение танков Leopard и другой бронетехники НАТО.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства привел пример, как уничтожившим украинские беспилотные катера в Крыму военнослужащим выплатили по 200 тысяч рублей.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.