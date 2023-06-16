В МО заявили об оформлении выплат бойцам ВС РФ за уничтожение Leopard и другой бронетехники НАТО

Никаких ограничений на получение выплат военнослужащими ВС РФ от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует, отметили в Минобороны России.

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На основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим Вооруженных сил России, которые уничтожили в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В российском оборонном ведомстве отметили, что никаких ограничений на получение вознаграждения российскими военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

По словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации более десяти тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники вооруженных формирований украинских националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.