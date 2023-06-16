Командир батареи «Градов» рассказал, как бойцы делят выплаты за уничтожение техники

Сумма, которую платит Минобороны России, зависит от уничтоженного вооружения и техники противника.

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Командир батареи РСЗО «Град» рассказал, как в его подразделении распределяются выплаты за уничтожение украинской военной техники.

«Расчет выполняет задачи, уничтожается цель, есть видеоподтверждение, мы подаем вышестоящему командованию. Сумма определенная есть за каждую подбитую технику, она делится на весь расчет, расчету приходят выплаты», - сказал он.

Военнослужащий добавил, что у артиллеристов есть свои пункты разведки, беспилотники, квадрокоптеры - все снимается, и данные потом идут выше.

Сегодня Минобороны продемонстрировало уничтожение украинской боевой бронированной машины. Вражеская бронетехника стала жертвой экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Между тем в пресс-службе группировки «Запад» сообщили о срыве попыток ВСУ провести ротацию на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.