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Заряжающий «Градов» рассказал, как выплаты за подбитую технику влияют на выполнение боевых задач

Валентин Гвоздев
19:53 16.06.2023
Поражение вражеских целей фиксируется с помощью беспилотников, благодаря которым корректируется огонь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Минобороны России регулярно мотивирует бойцов в зоне специальной военной операции уничтожать вражескую бронетехнику. За такие цели полагаются выплаты. Бойцы признаются, что выполняют задачи на линии соприкосновения не за деньги, но подобное внимание со стороны государства им приятно.

«Когда поражаем цель, нам начисляют выплаты. На весь расчет дается, мы не пехота, где один человек может уничтожить танк, БТР или пушку. У нас расчет четыре человека и на четверых выплаты делятся. Бонус этот неплохой, подстегивает хорошо выполнять боевую задачу. Мы и так все делаем на высшем уровне, но все равно приятно. В бою об этом не думаешь», - признался заряжающий с позывным «Третий». 

Определить количество и характер уничтоженной техники не сложно, огонь на линии боевого соприкосновения корректируют беспилотники, они же служат средством объективного контроля. Ни один доклад о выполнении боевой задачи без видео подтверждения, не принимается.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения вражеских позиций ударным дроном-камикадзе. Сообщается, что находящиеся в окопах националисты были уничтожены вместе со своим вооружением.

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