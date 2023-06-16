В МО заявили об отсутствии ограничений на получение выплат за уничтоженную технику противника

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета российских бойцов.

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Никаких ограничений на получение выплат военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники вооруженных формирований украинских националистов не существует. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что с начала проведения СВО более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за уничтожение и захват военной техники украинских боевиков. Так, в прошлом году за личное уничтожение более 11,5 тысячи единиц техники противника вознаграждение получили 7 064 российских военных.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.