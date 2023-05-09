Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в Никарагуа

Шествие в Манагуа с флагами и военными песнями проходило второй год подряд.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В столице Никарагуа Манагуа прошли акции, приуроченные ко Дню Победы. «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» состоялись при участии главы МИД республики и членов кабинета министров. Об этом сообщила российская дипмиссия в Манагуа РИА Новости.

«... многочисленная акция прошла в самом сердце никарагуанской столицы. Звучали песни военных лет, с флагами России и Победы единым строем прошли соотечественники и сотрудники посольства с портретами своих родственников-героев», - рассказала пресс-атташе посольства РФ в Никарагуа Елена Абдуллаева в беседе с агентством.

Абдуллаева добавила, что в мероприятиях приняли участие более 400 человек.

Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах мира, в том числе в Австралии, Южной Корее, Камбодже и Словакии.

А в Чили в честь Дня Победы впервые доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата. После панихиды по погибшим россияне и местные жители совершили шествие «Бессмертного полка».