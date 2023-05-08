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В Чили впервые доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата

Вероника Волосунова
09:05 08.05.2023
Частицу Вечного огня привезли в рамках акции «Огонь Памяти», которая проходит по всей России и в 13 странах мира.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Чили впервые состоялась акция «Огонь Памяти». В страну доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

«Это является символом памяти борьбы с фашизмом», - прокомментировал участник акции.

После панихиды по погибшим в Троице-Казанском храме в Сантьяго, построенном русскими эмигрантами, россияне и местные жители, прошли «Бессмертным полком» с портретами ветеранов. Среди участников акции есть и те потомки тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной Войне.

В завершение дня состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет на русском и испанском языках, в том числе знаменитая «Катюша» и «Слава не забытая, память не убитая», а представители чилийского общества «Историческая реконструкция» показали советскую форму и атрибутику периода Второй мировой войны.

Акция «Огонь памяти» стартовала в Москве и пройдет по всей России, а также в 13 странах мира, включая Азербайджан, Киргизию, Белоруссию и даже Аргентину.

Ранее стало известно, что акция «Бессмертный полк» прошла в нескольких городах Испании. Взрослые и дети прошлись по улицам с российскими флагами и портретами своих родственников.

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