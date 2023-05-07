Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Камбодже
В посольстве России в Камбодже прошли патриотические мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В памятном митинге участвовали сотрудники дипмиссии во главе с послом Анатолием Боровиком, члены их семей, учителя и ученики школы при российских загранучреждениях, проживающие в Пномпене российские соотечественники, а также представители Ассоциации камбоджийских выпускников советских/российских вузов.
Участники акции говорили о важности победы над нацистской Германией как превосходства гуманистических идей над идеологией разделения и ненависти.
Участники возложили цветы к обелиску Павшим воинам, который установлен в дипломатической миссии. В память о павших в боях за Отчизну в годы войны зажгли свечи, погибших почтили минутой молчания.
Мероприятие завершилось шествием «Бессмертного полка», участники которого несли в руках фотографии своих родных - героев фронта и тыла.
Ранее сообщалось, что около 300 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Каракасе. В Париже акция пройдет в традиционном формате 8 мая.