В Сеуле прошла колонна «Бессмертного полка»

После шествия состоялся концерт, на котором прозвучали песни и стихотворения военных лет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Сеуле прошла акция «Бессмертный полк». В ней поучаствовали россияне и граждане СНГ, среди которых был и посол РФ Андрей Кулик. Участники акции прошли по улицам южнокорейской столицы с красными воздушными шарами, большими баннерами, георгиевскими лентами и портретами своих родственников, ковавших Великую Победу.

Акция проводилась Координационным советом организаций российских соотечественников в Южной Корее при поддержке посольства РФ и представительства Федерального Агентства «Россотрудничество».

После шествия состоялся праздничный концерт в честь Дня Победы. На нем выступил посол РФ. Андрей Кулик вспомнил о том, какую цену заплатил наш народ, чтобы побороть фашизм и японский милитаризм.

На концерте прозвучали песни и стихотворения военных лет. Акция закончилась совместным исполнением песни «День Победы».

Ранее «Звезда» рассказывала, что «Бессмертный полк» прошел в палестинском Вифлееме и в Демократической Республике Конго.

Также акция пройдет 8 мая в Париже. С площади Республики шествие будет двигаться в сторону памятника русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез.