В Австралии прошла акция «Бессмертный полк»

В традиционном шествии в преддверии Дня Победы приняли участие более 100 человек.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня в центре Сиднея россияне провели акцию «Бессмертный полк». В ней приняли участие более 100 человек. Собравшись на центральной площади Мартин-плейс, он прошли по улицам города с флагами, баннерами и портретами героев, ковавших Великую Победу.

Шествие проходило под мелодию «Прощание славянки» и завершилось у военного мемориала, увековечивающего память австралийских и новозеландских солдат, отдавших жизни в Первой и Второй мировых войнах.

Участники акции возложили цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания. Кроме того, в Сиднее у стен генконсульства России прошли митинг, пикник и автомобильный пробег.

Напомним, ранее сотни жителей Венесуэлы поучаствовали в «Бессмертном полку». Памятные мероприятия прошли в Каракасе. После шествия состоялся концерт патриотической песни.

Аналогичные акции провели в Камбодже, палестинском Вифлееме, Сеуле и других уголках планеты.