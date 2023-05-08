В Словакии прошла акция «Бессмертный полк»

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Взрослые и дети пришли поучаствовать в акции «Бессмертный полк» у памятника воинам Красной армии на военно-мемориальном кладбище «Славин» в городе Словакии. Люди пришли с флагами России, Советского Союза и Словакии.

«Мы не должны забывать ужасы войны. Даже на пороге третьего тысячелетия необходимо искать пути взаимопонимания и прилагать усилия для гуманизации общества», - выступил с торжественной речью мэр города Йозеф Шимко.

Там же состоялся импровизированный концерт с песнями военных лет. Одними из музыкантов оказались маленький мальчик, исполнивший «Катюшу» на флейте, и скрипач.

Акция «Бессмертный полк» прошла также в Южной Корее. В Сеуле собрались россияне и граждане СНГ. Участники прошлись по улицам столицы с красными воздушными шарами, большими баннерами и портретами своих родственников.