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В рамках «Бессмертного полка» в Чили прошла патриотическая акция «Огонь Памяти»

Елизавета Егорова
04:49 08.05.2023
В старейшем православном Храме Святой Троицы и Казанской иконы Божией Матери собрались соотечественники и местные жители, чтобы почтить память участников событий Великой Отечественной Войны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Чили 7 мая в рамках бессмертного полка прошла акция «Огонь Памяти». Она впервые добралась до латиноамериканского континента. Россияне и местные жители собрались в храме, построенном русскими эмигрантами. Среди присутствующих были потомки тех, кто сражался за освобождение страны от немецких захватчиков, а также те, кто чтит и помнит подвиги наших предков.
Мероприятие началось с панихиды по погибшим, затем участники прошли в строю с портретами своих ветеранов.
«Бессмертный полк» продолжился праздничным концертом, в котором прозвучали песни военных лет на русском и испанском языках в переводе Хорхе Марио Фара.
Представители чилийского общества «Историческая реконструкция» продемонстрировали советскую форму, а также атрибутику периода Второй мировой войны. После минуты молчания представители «Народного фронта» передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата главе Русского православного кладбища в Чили.

Похожие акции прошли и в других государствах: в Аргентине, Австралии, Южной Корее, Камбодже и многих других.
Прикоснуться к истории помогают не только патриотические мероприятия, но и исторические находки. Ранее мы писали про рукописный дневник 18-летнего юноши, в котором он рассказывает об оккупации в родном поселке Зверево. Он пережил голод, аресты и смерти друзей.

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