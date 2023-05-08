В рамках «Бессмертного полка» в Чили прошла патриотическая акция «Огонь Памяти»

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В Чили 7 мая в рамках бессмертного полка прошла акция «Огонь Памяти». Она впервые добралась до латиноамериканского континента. Россияне и местные жители собрались в храме, построенном русскими эмигрантами. Среди присутствующих были потомки тех, кто сражался за освобождение страны от немецких захватчиков, а также те, кто чтит и помнит подвиги наших предков.

Мероприятие началось с панихиды по погибшим, затем участники прошли в строю с портретами своих ветеранов.

«Бессмертный полк» продолжился праздничным концертом, в котором прозвучали песни военных лет на русском и испанском языках в переводе Хорхе Марио Фара.

Представители чилийского общества «Историческая реконструкция» продемонстрировали советскую форму, а также атрибутику периода Второй мировой войны. После минуты молчания представители «Народного фронта» передали частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата главе Русского православного кладбища в Чили.

Похожие акции прошли и в других государствах: в Аргентине, Австралии, Южной Корее, Камбодже и многих других.

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