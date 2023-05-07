Аресты, голод, смерть друзей: в Ростовской области изучают дневник земляка времен оккупации

Виктор Зуев хотел стать художником, вел рукописный дневник и прятал партбилет под яблоней в дни оккупации. Потом ушел на фронт и погиб незадолго до победы. Документы о его судьбе хранят и изучают в библиотеке родного города.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под стеклом хранится история - рукописный дневник Виктора Зуева. В нем 18-летний юноша рассказывает об оккупации в родном поселке Зверево Ростовской области во время войны. Каждый день ведет записи о жизни, арестах, голоде, смерти друзей.

Многих листов в дневнике не хватает, часть страниц вырезана. Это те места, где Виктор пишет о немцах либо подробности о близких людях. Хранить в доме такие записи опасно, объясняет он. Дневник, как и рисунки и комсомольский билет, парень спрятал во дворе под яблоней, закопав их под снег.

Автор осторожничает: имен не упоминает, меняет почерк, пишет неразборчиво. Сотрудники музея кропотливо расшифровывают записи. Становятся известны подробности о писателе, его семье и том, как жил оккупированный город.

«Семья - мать, отец. Старший брат Юрий - 20 лет, две сестры, но они в дневнике отмечены инициалами. Даже вот здесь, видите, некоторые записи у нас перечеркнуты. Мы не знаем, что он написал или что он хотел написать», - рассказывает заведующая краеведческо-музейным отделом ЦГБ им. Шолохова Юлия Шадрина.

В дневнике много строк, посвященных хлебу. В Зверево голод. Немцы арестовывали местных жителей десятками, вводили строгие правила. За несоблюдение - расстрел.

«Ночью были арестованы некоторые коммунисты и комсомольцы. Там был Борис (мой друг), тетя Забалуева, дядя Гревцов. Всего было около 50 человек. Под конвоем их погнали в сторону Сулина», - это запись за 30 октября 1942 года.

Вместе с дневником сохранилось несколько фронтовых писем, альбомов юноши и тетрадей с рисунками. Хотел стать художником, если б не война. В них - эскизы Виктора, копии из журналов и газет.

С 20 февраля 1943 года у парня началась новая жизнь. Он пишет: «Нас зачислили в истребительный батальон при поссовете». 25 февраля он прощается с близкими и родным поселком. Здесь записи дневника обрываются - его автор ушел на фронт.

Виктор Зуев был награжден Орденом Красной Звезды. Дошел до Германии, но домой так и не вернулся - погиб незадолго до дня Победы, в Польше. Его родной город освобождала 47-я Гвардейская стрелковая дивизия, в том числе самый юный боец Красной армии - 6-летний Сережа Алешков. Мальчик прошел весь боевой путь вместе с дивизией от Сталинграда до Вислы и был награжден медалью «За боевые заслуги».

«Спас командира во время [налета] немецкой авиации. В Блиндаж попала бомба. Командира завалило - Сережа Алешков побежал у другим бойцам [звать на помощь]. Рассказал, что под завалами находится командир 47-й Гвардейской дивизии. Своевременно его спасли», - рассказывает заведующая краеведческо-музейным отделом ЦГБ им. Шолохова Юлия Шадрина.

Восемь месяцев длилась оккупация города. 13 февраля 1943 года он был освобожден. Немцев выбивали с территории области. А уже на следующий день части Красной армии освободили Ростов-на-Дону.