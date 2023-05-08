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В Буэнос-Айресе состоялось шествие «Бессмертного полка»

Елизавета Егорова
01:44 08.05.2023
Акция прошла, несмотря на выкрики местных сторонников киевского режима.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»
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В Аргентине 6 мая состоялась акция «Бессмертный полк». Участники шли с российскими флагами по центральной площади Сан-Мартин. Шествие организовал Координационный совет организации российских соотечественников (КСОРС) с помощью российского посольства и Русского Дома.
Во время шествия полк сопровождали сторонники киевского режима, выкрикивающие антироссийские лозунги. Участники «Бессмертного полка», в числе которых были и русские, и аргентинцы, отстаивали честь страны.

«Группа жертв западной пропаганды, ведомая неонацистской идеологией киевского режима, попыталась сорвать мероприятие. Попытки русофобов оказались тщетны. Количество участников шествия и поддержка со стороны аргентинской общественности доказали, что, несмотря на все попытки Запада привить ненависть ко всему русскому, память о Великой Победе бессмертна», - прокомментировало случившееся посольство РФ РИА Новостям.

По сообщениям ТАСС, кроме шествия был организован «Огонь памяти». В рамках этой акции врач-педиатр Морозовской детской городской больницы доставил огонь в Аргентину и навестил ветерана Великой Отечественной войны Марию Кадар с целью поблагодарить за победу.

Также акция прошла в Австралии, в центре Сиднея. В ней приняли участие более 100 человек. Участники собрались нацентральной площади Мартин-плейс, прошли по улицам с флагами, баннерами и портретами героев.

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