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Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон

Сергей Лебедев
20:50 06.05.2023
Нижегородские врачи успешно прооперировали писатели, раненого при покушении.
© Видео: glebnikitin_nn, Telegram © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Медики успешно прооперировали писателя Захара Прилепина и ввели его в медикаментозный сон для ускорения восстановления. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Этот день Святого Георгия, надеюсь, будет вторым днем рождения для Захара, потому что он родился, конечно, не в рубашке, а в бронежилете», - добавил глава региона.

Напомним, сегодня в Нижегородской области подорвали автомобиль Захара Прилепина. Погиб его водитель. Писателя госпитализировали в больницу.

Дочь Захара Прилепина, которая была вместе с ним, не пострадала. Она вышла из машины за несколько минут до взрыва.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Уже задержаны подозреваемые в совершении теракта.

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