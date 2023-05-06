Подозреваемый в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим
Мужчину 1993 года рождения поймали трое участковых.
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Задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина был уже ранее судим. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Мужчину 1993 года рождения поймали трое участковых в ходе мероприятий по плану «Перехват», сообщили в МВД России. Его задержали у лесного массива.
Сейчас подозреваемого доставили в отделение полиции. Позже его передадут в следственные органы.
Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородскую область направили группу наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД.