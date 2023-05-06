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Подозреваемый в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим

Сергей Лебедев
15:58 06.05.2023
Мужчину 1993 года рождения поймали трое участковых.
Подозреваемый в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина был уже ранее судим. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчину 1993 года рождения поймали трое участковых в ходе мероприятий по плану «Перехват», сообщили в МВД России. Его задержали у лесного массива.

Сейчас подозреваемого доставили в отделение полиции. Позже его передадут в следственные органы.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородскую область направили группу наиболее опытных сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД.

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