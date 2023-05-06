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112: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина

Сергей Лебедев
19:16 06.05.2023
Предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы.
112: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина
© Фото: ТРК «Звезда»
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Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы. Сейчас с ним работают оперативники.

Ранее стало известно о задержании ранее судимого мужчины 1993 года рождения. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, подрыв автомобиля Захара Прилепина произошел сегодня. Погиб водитель и охранник писателя.

Публициста госпитализировали в больницу. По факту покушения заведено уголовное дело.

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