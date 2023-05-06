В стране и мире 112: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина Сергей Лебедев Предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы. Сейчас с ним работают оперативники. Ранее стало известно о задержании ранее судимого мужчины 1993 года рождения. С ним проводятся следственные действия. Напомним, подрыв автомобиля Захара Прилепина произошел сегодня. Погиб водитель и охранник писателя. Публициста госпитализировали в больницу. По факту покушения заведено уголовное дело. Экспертное мнение и аналитика