112: задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина
Предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, предполагаемого злоумышленника поймали при прочесывании лесополосы. Сейчас с ним работают оперативники.
Ранее стало известно о задержании ранее судимого мужчины 1993 года рождения. С ним проводятся следственные действия.
Напомним, подрыв автомобиля Захара Прилепина произошел сегодня. Погиб водитель и охранник писателя.
Публициста госпитализировали в больницу. По факту покушения заведено уголовное дело.