При покушении на Прилепина погиб его друг и охранник с позывным «Злой»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Выяснилась личность погибшего водителя Захара Прилепина. В результате подрыва автомобиля погиб близкий друг писателя и его охранник с позывным «Злой». Об этом «Звезде» рассказал командир батальона, в котором служил публицист, Сергей Завдовеев с позывным «Француз».

«Это наш общий друг, брат. Был отличный парень. Боевой, открытый, добрый. Всегда решал любые вопросы, любой сложности. Всегда впереди был, отзывчивый молодой парень», - сказал он.

Напомним, сегодня в Нижегородской области подорвали автомобиль Захара Прилепина. При взрыве писатель ранен, а его водитель погиб. Публициста госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.