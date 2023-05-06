При покушении на Прилепина погиб его друг и охранник с позывным «Злой»
Комбат Прилепина рассказал о погибшем водителе писателя.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
Выяснилась личность погибшего водителя Захара Прилепина. В результате подрыва автомобиля погиб близкий друг писателя и его охранник с позывным «Злой». Об этом «Звезде» рассказал командир батальона, в котором служил публицист, Сергей Завдовеев с позывным «Француз».
«Это наш общий друг, брат. Был отличный парень. Боевой, открытый, добрый. Всегда решал любые вопросы, любой сложности. Всегда впереди был, отзывчивый молодой парень», - сказал он.
Напомним, сегодня в Нижегородской области подорвали автомобиль Захара Прилепина. При взрыве писатель ранен, а его водитель погиб. Публициста госпитализировали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.