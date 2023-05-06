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При покушении на Прилепина погиб его друг и охранник с позывным «Злой»

Сергей Лебедев
15:29 06.05.2023
Комбат Прилепина рассказал о погибшем водителе писателя.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Выяснилась личность погибшего водителя Захара Прилепина. В результате подрыва автомобиля погиб близкий друг писателя и его охранник с позывным «Злой». Об этом «Звезде» рассказал командир батальона, в котором служил публицист, Сергей Завдовеев с позывным «Француз».

«Это наш общий друг, брат. Был отличный парень. Боевой, открытый, добрый. Всегда решал любые вопросы, любой сложности. Всегда впереди был, отзывчивый молодой парень», - сказал он.

Напомним, сегодня в Нижегородской области подорвали автомобиль Захара Прилепина. При взрыве писатель ранен, а его водитель погиб. Публициста госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - террористический акт.

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