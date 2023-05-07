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Володин заявил, что Киев пытается уничтожить тех, кто говорит правду

Анна Касаткина
10:56 07.05.2023
Украина и Запад охотятся за теми, кто любит Россию, отметил спикер ГД.
Володин заявил, что Киев пытается уничтожить тех, кто говорит правду
© Фото: ТРК «Звезда»
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Киевский режим и его западные кураторы ставят перед собой цель запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ставка Вашингтона и Брюсселя на «прозападников и американофилов» провалилась, так как они сбежали за рубеж и в России их никто не воспринимает. В связи с этим Запад делает все, чтобы расправиться с российскими лидерами общественного мнения, которые любят Россию, защищают ее историю и ценности, пояснил Володин.

«Кровавым киевским режимом организованы теракты: убийства военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина... Эти теракты ставили целью запугать и уничтожить тех, кто говорит правду», - заявил он.

Спикер ГД отметил, что многие трагедии удалось предотвратить ФСБ. В частности, Володин упомянул о покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и главу Крыма Сергея Аксенова.

Автомобиль писателя Захара Прилепина накануне подорвали в поселке Пионерский Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин доставлен в нижегородскую областную больницу, его прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Подозреваемые уже задержаны, одним из них оказался уроженец Донецкой Народной Республики, который получил российское гражданство в этом году.

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