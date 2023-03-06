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Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения от охраны

Анна Касаткина
14:36 06.03.2023
Предприниматель считает, что попытки покушения на мирных жителей указывают на панику в рядах противника.
Малофеев рассказал, что узнал о попытке покушения от охраны
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Основатель холдинга «Царьград» Константин Малофеев узнал о попытке покушения на него от охраны. Об этом он сообщил в эфире своего телеканала.

«Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем... и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом», - сказал он.

Малофеев отметил, что террористические акты в отношении мирных жителей указывают на панику в рядах противников. При этом он добавил, что не испытывает личной ненависти даже к тем людям, которые пытались его убить.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за правду», - обратился он к причастным к покушению.

В понедельник ФСБ РФ предотвратила покушение на Малофеева, его планировалось осуществить при помощи подрыва автомобиля. Организатором преступления спецслужба назвала проживающего на Украине и действующего в интересах СБУ россиянина Дениса Капустина, который является основателем и одним из руководителей «Русского добровольческого корпуса», принимающего участие в боевых действиях на украинской стороне.

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