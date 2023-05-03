ФСБ раскрыла украинских агентов, планировавших покушение на главу Крыма Аксенова
Непосредственным организатором терактов назван замначальника офиса президента Украины Роман Машовец.
© Фото: ФСБ РФ
ФСБ раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова.