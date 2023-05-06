Проститься с известным российским модельером приехали многие политики, знаменитости, а также близкие, коллеги и поклонники.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Модельера Валентина Юдашкина похоронили рядом с бывшим мужем Пугачевой кинорежиссером Александром Стефановичем на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с ним пришли многие российские звезды и известные люди. Певица Алла Пугачева прилетела в Россию из Израиля специально на похороны друга-модельера. Народный артист РФ Олег Газманов в беседе со «Звездой» рассказал, как Юдашкин боролся с заболеванием и до последнего оставался мужественным человеком, несмотря на страдания.

На церемонию приехали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вице-премьер Денис Мантуров, артисты Бедрос Киркоров, Клара Новикова и Владимир Винокур, журналистка Эвелина Хромченко.

Известный российский модельер ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он скончался 2 мая в Москве после продолжительной болезни. В 2016 году у Юдашкина нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

Проститься с Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище сегодня приехали также близкие, коллеги и поклонники Юдашкина.