В стране и мире Песков с букетом красных роз приехал на похороны Юдашкина Анна Назайкина На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с кутюрье. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на похороны модельера Валентина Юдашкина. На месте работает корреспондент «Звезды». Представитель Кремля приехал проститься со знаменитым кутюрье с букетом красных роз. Юдашкина придадут земле сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. В 11 часов началась церемония прощания. Народная артистка СССР Алла Пугачева также приехала на прощание с Юдашкиным. Как ранее сообщалась, певица приехала в Россию, чтобы попасть на похороны модельера. Экспертное мнение и аналитика