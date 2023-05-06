Песков с букетом красных роз приехал на похороны Юдашкина
На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с кутюрье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на похороны модельера Валентина Юдашкина. На месте работает корреспондент «Звезды».
Представитель Кремля приехал проститься со знаменитым кутюрье с букетом красных роз.
Юдашкина придадут земле сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. В 11 часов началась церемония прощания.
Народная артистка СССР Алла Пугачева также приехала на прощание с Юдашкиным. Как ранее сообщалась, певица приехала в Россию, чтобы попасть на похороны модельера.