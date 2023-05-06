Люди собираются на прощание с Юдашкиным на Троекуровском кладбище

На прощание пришли журналистка Эвелина Хромченко, юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур.

© Фото: ТРК «Звезда»

Люди начинают собираться на прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».

Церемония проходит в закрытом режиме, журналисты стоят у входа на кладбище.

Из знаменитостей на прощании были замечены журналистка Эвелина Хромченко, юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур.

Юдашкин скончался 2 мая в Москве после продолжительной болезни. Ему было 59 лет.