Люди собираются на прощание с Юдашкиным на Троекуровском кладбище
На прощание пришли журналистка Эвелина Хромченко, юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур.
© Фото: ТРК «Звезда»
Люди начинают собираться на прощание с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места публикует «Звезда».
Церемония проходит в закрытом режиме, журналисты стоят у входа на кладбище.
Из знаменитостей на прощании были замечены журналистка Эвелина Хромченко, юмористы Клара Новикова и Владимир Винокур.
Юдашкин скончался 2 мая в Москве после продолжительной болезни. Ему было 59 лет.