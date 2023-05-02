В Доме моды Юдашкина подтвердили сообщения о его смерти

Еще в 2016 году врачи обнаружили у кутюрье онкологическое заболевание.

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Пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина в разговоре со «Звездой» подтвердила сообщения о смерти знаменитого модельера, народного художника России.

«Дом моды Валентина Юдашкина официально подтверждает новость о кончине Валентина Абрамовича», - сказала Полина Шаво.

Никаких комментариев относительно этой трагедии в настоящий момент семья модельера не дает.

О том, что Юдашкин ушел из жизни, сообщил ранее Первый канал со ссылкой на его супругу Марину.

Модельеру было 59 лет. Еще в 2016 году медики обнаружили у него рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.