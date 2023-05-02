В Доме моды Юдашкина подтвердили сообщения о его смерти
Еще в 2016 году врачи обнаружили у кутюрье онкологическое заболевание.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина в разговоре со «Звездой» подтвердила сообщения о смерти знаменитого модельера, народного художника России.
«Дом моды Валентина Юдашкина официально подтверждает новость о кончине Валентина Абрамовича», - сказала Полина Шаво.
Никаких комментариев относительно этой трагедии в настоящий момент семья модельера не дает.
О том, что Юдашкин ушел из жизни, сообщил ранее Первый канал со ссылкой на его супругу Марину.
Модельеру было 59 лет. Еще в 2016 году медики обнаружили у него рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.