Бедрос Киркоров приехал на прощание с Юдашкиным в маске и на костылях

Прощание с модельером проходит на Троекуровском кладбище в закрытом режиме.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный артист России Бедрос Киркоров приехал проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Из автомобиля певец вышел в медицинской маске и передвигался при помощи костылей.

Церемония прощания с модельером проходит в закрытом режиме. На нее приехали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вице-премьер Денис Мантуров, артисты Олег Газманов, Клара Новикова и Владимир Винокур, журналиста Эвелина Хромченко.

На кладбище также заметили ранее эмигрировавшую в Израиль певицу Аллу Пугачеву.

Юдашкин скончался 2 мая в Москве после продолжительной болезни. Ему было 59 лет.