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Газманов рассказал о мужественном поведении Юдашкина вопреки болям

Анна Назайкина
11:45 06.05.2023
Напомним, в 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Народный артист РФ Олег Газманов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о модельера Валентине Юдашкине.

Напомним, в 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове. С тех пор он проходил лечение.

По словам Газманова, Юдашкин до последнего оставался мужественным человеком, несмотря на те страдания, которые ему приносила эта страшная болезнь.

«Он очень хороший позитивный светлый человек. Очень жаль, что он ушел в таком возрасте, обидно. Несмотря на то, что такая тяжелая болезнь была, уже понятно было что закончится все печально, несмотря на ту боль, которую он терпел в связи с этой болезнью, он выглядел очень мужественно», - сказал он.

В Москве проходит прощание со знаменитым кутюрье. Он умер в возрасте 59 лет. На Троекуровское кладбище сегодня приехали многие политики, знаменитости, а также близкие, коллеги и поклонники Юдашкина.

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