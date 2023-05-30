Разрушительный шквал: почему роковой футбольный матч в Ростове не отменили из-за непогоды

Во время игры двух футбольных детских команд на рухнувшей от ветра трибуне находились порядка 30 болельщиков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС РФ

Один человек погиб, 26 пострадали при обрушении трибуны на стадионе в Ростове-на-Дону. Конструкция перевернулась из-за штормового ветра прямо во время футбольного матча. Буквально накануне в городе ввели режим повышенной готовности из-за мощных гроз и ливней. На месте происшествия весь день работают правоохранительные органы, карета скорой помощи до сих пор присутствует на месте. Выставлено оцепление, людей близко не подпускают. На стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения, играли команды «Ростов» и «Батайск». Как только участники сели на зрительскую трибуну - ее повалило ветром. Один человек погиб.

Съемочная группа «Звезды» первой приехала на место ЧП. Никакого оцепления не было даже спустя час после трагедии. Сотрудники полиции отреагировали на присутствие журналистов агрессивно. Оператора нашего телеканала без объяснения причин увезли в отделение полиции.

«Ситуация была очень сумбурная. Я немного даже растерялся, никогда такого не съемках у нас не происходило. Полиция меня окружила, начали заламывать руки, забрали телефон, камеру и повели в автозак», - рассказал оператор Данила Фоменко.

На место прибыл министр спорта Ростовской области. Его спросили, почему матч с участием детей не отменили во время штормового предупреждения.

«Спортсмены живут согласно своим правилам. Есть обстоятельства, в соответствии с которыми переносятся и останавливаются соревнования. К сожалению, с утра ничего не предвещало такого шквала», - признался министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

В больнице сейчас находятся более 20 человек, из них 15 дети, некоторые в тяжелом состоянии. Пострадавших навестил губернатор. Одного ребенка прооперировали с привлечением специалистов областной детской клинической больницы.

Вторую неделю в Ростове и области бушует непогода. Ливни, град и ветер до 23 метров в секунду. Машины буквально «плывут» по улицам, а жители безуспешно пытаются удержать куски асфальта, который размыло после продолжительных дождей. Штормовое предупреждение в области продлили до 1 июня.