Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 26

© Фото: golubev_vu, Telegram

В Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны в школе Олимпийского резерва пострадали 26 человек, среди которых 15 - дети. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. Он приехал в городскую больницу №20, куда доставили основную группу раненых.

«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», - сказал глава региона.

Напомним, происшествие случилось сегодня во время футбольного матча. В результате трагедии погибла женщина.

Василий Голубев отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.