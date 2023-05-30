Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 26
Глава региона Василий Голубев навестил раненых в больнице.
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В Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны в школе Олимпийского резерва пострадали 26 человек, среди которых 15 - дети. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. Он приехал в городскую больницу №20, куда доставили основную группу раненых.
«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», - сказал глава региона.
Напомним, происшествие случилось сегодня во время футбольного матча. В результате трагедии погибла женщина.
Василий Голубев отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.