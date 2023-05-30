Врач заявил, что пострадавшие в Ростове-на-Дону дети находятся в тяжелом состоянии

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Большинство пострадавших в Ростове-на-Дону детей, которых доставили в травмпункт, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач приемного отделения. По его словам, медики проводят операции.

«В тяжелом состоянии. Не все, но большинство», - отметил врач.

Напомним, сегодня в школе Олимпийского резерва опрокинулась трибуна. В момент ЧП на стадионе проходили соревнования по футболу среди детей 2010 года рождения.

На трибунах находилось около 30 человек. Раненых госпитализировали в медицинские учреждения.