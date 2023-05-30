Полицейские в Ростове-на-Дону заломили руки и отобрали телефон у оператора «Звезды» на съемке ЧП

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Оператор телеканала «Звезда» Даниил Фоменко рассказал детали задержания в Ростове-на-Дону. По его словам, полицейские перед тем, как сопроводить в служебный автомобиль, заломили ему руки, отобрали телефон и камеру.

По словам Даниила Фоменко, на месте происшествия отсутствовали сигнальные ленты. Также на него набросился родственник пострадавшего, который пригрозился «отбить» руки.

«Ситуация была сумбурная. Немного даже растерялся, потому что никогда такого у нас на съемках не происходило», - рассказал наш коллега.

Напомним, сегодня сотрудники правоохранительных органов без объяснения причин задержали оператора «Звезды» во время съемок у места обрушения трибуны на Гребном канале. Даниила Фоменко доставили в отдел полиции №3 Кировского РОВД, а позже отпустили.